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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 51 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg6,85
6,85BuğdayKg7,56
8,08MısırKg5,76
5,91NohutKg16,85
16,85Kırmızı kabuklu mercimekKg12,73
14,99Preseli pamukKg51,00
51,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

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