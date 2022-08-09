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Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.08.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)SütKg3,003,00BuğdayKg7,408,10Preseli pamukKg48,3555,50Kırmızı mercimekKg12,1014,13MısırKg6,008,50

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