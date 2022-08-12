Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu fıstıkKg120,00120,00BuğdayKg7,807,80Preseli pamukKg51,2053,00Kırmızı kabuklu mercimekKg13,0013,00



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