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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,504,50NohutKg9,009,00BuğdayKg5,508,50Preseli pamukKg45,0045,00Kırmızı mercimekKg9,1014,13MısırKg6,008,50

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Anahtar Kelimeler:
mercimek pamuk

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