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Şanlıurfa Ticaret Borsası

26.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)BuğdayKg7,55
8,00MısırKg5,45
5,60Kırmızı kabuklu mercimekKg12,09
13,20Preseli pamukKg45,00
45,10

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

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