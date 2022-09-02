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Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,45
13,45PatatesKg3,50
3,50PatlıcanKg10,00
10,00BuğdayKg7,49
7,85MısırKg6,00
6,25SamanKg0,67
0,67Kırmızı biberKg14,50
14,50Preseli pamukKg55,00
55,00

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Anahtar Kelimeler:
patates patlıcan Mısır

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
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