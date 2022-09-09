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Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 52,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)
En yüksek (lira)Kırmızı kabuklu mercimekkg12,51
15,50Buğdaykg6,98
8,24Mısırkg3,25
6,26Preseli pamukkg52,50
52,50

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Anahtar Kelimeler:
mercimek pamuk

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