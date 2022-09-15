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Şanlıurfa Ticaret Borsası

15.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,70
13,70BuğdayKg7,59
8,50MısırKg5,30
5,40SamanKg0,60
0,60Pamuk yağıKg25,00
25,00

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

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İkindi
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Şanlıurfa ECZANELER
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