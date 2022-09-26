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Şanlıurfa Ticaret Borsası

26.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,8015,35BuğdayKg5,607,74Kütlü pamukKg14,7514,75MısırKg6,257,00Preseli pamukKg42,5047,44

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Anahtar Kelimeler:
pamuk

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