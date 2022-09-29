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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)AyçiçeğiKg12,29
12,35BuğdayKg7,31
8,34MısırKg5,15
5,45

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