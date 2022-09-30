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Şanlıurfa Ticaret Borsası

30.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,80
14,34ArpaKg6,01
6,01AyçiçeğiKg10,47
11,20BuğdayKg8,23
8,50Kütlü pamukKg17,99
23,00Preseli pamukKg47,00
47,00

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa pamuk ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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İkindi
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Şanlıurfa ATM’LER

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