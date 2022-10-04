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Şanlıurfa Ticaret Borsası

04.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 25,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)NohutKg13,00
13,00BuğdayKg6,75
7,50MsırKg5,75
5,90Kütlü pamukKg11,90
25,20

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Şanlıurfa ürün

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