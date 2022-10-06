Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,05

14,25SakatatKg62,00

62,00MısırKg6,20

6,50Kütlü pamukKg17,00

28,00



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