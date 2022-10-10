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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,62
14,19NohutKg18,50
18,50BuğdayKg4,51
8,35MısırKg4,86
6,50Kütlü pamukKg15,00
22,00Preseli pamukKg37,00
49,50Tohumluk çiğitKg6,00
6,00

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Şanlıurfa ürün

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