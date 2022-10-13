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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,75
15,00ArpaKg7,00
7,00BuğdayKg5,83
8,40MısırKg2,28
6,20Kütlü pamukKg19,00
20,00Preseli pamukKg37,00
46,50

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Şanlıurfa ürün

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