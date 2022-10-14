Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)FasulyeKg7,00

7,00ÇigitKg4,90

4,90BuğdayKg6,08

8,50MısırKg5,63

5,63Kütlü pamukKg15,85

18,50Preseli pamukKg37,00

43,00



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