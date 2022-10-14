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Şanlıurfa Ticaret Borsası

14.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)FasulyeKg7,00
7,00ÇigitKg4,90
4,90BuğdayKg6,08
8,50MısırKg5,63
5,63Kütlü pamukKg15,85
18,50Preseli pamukKg37,00
43,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır fasulye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

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