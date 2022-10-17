Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,80

14,80NohutKg9,15

9,15AyçiçeğiKg10,22

11,50BuğdayKg7,80

8,55MısırKg6,25

6,25Kütlü pamukKg12,00

21,65Preseli pamukKg37,00

39,50Yağlık çiğitKg5,00

5,00



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz