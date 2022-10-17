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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,80
14,80NohutKg9,15
9,15AyçiçeğiKg10,22
11,50BuğdayKg7,80
8,55MısırKg6,25
6,25Kütlü pamukKg12,00
21,65Preseli pamukKg37,00
39,50Yağlık çiğitKg5,00
5,00

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Şanlıurfa ürün

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