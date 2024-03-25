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Şanlıurfa Valiliğinden belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği iddiasına ilişkin açıklama:

AA AA
25.03.2024 14:00
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Şanlıurfa Valiliği, bir siyasi partinin Siverek belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "Bir siyasi partinin ilçe belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği" iddiasına ilişkin görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Görüntülerin incelendiği belirtilen açıklamada, "İnceleme neticesinde görüntülerde yer alan şahsın, ilimiz nüfusuna kayıtlı olup, başka bir şehirde kamu görevlisi olduğu ve güvenlik görevlisi olmadığı tespit edilmiştir. Kendisiyle yapılan görüşmede 'görüntülerin 7 yıl öncesine ait olduğu ve kimseden davacı-şikayetçi olmadığını' beyan ettiği, şahsın yaptığı bir açıklamanın da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kentte seçim güvenliğine ilişkin tüm hususların hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

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