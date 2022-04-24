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Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

24.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, beraberindeki Vali Yardımcısı Metin Esen ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kazada çocuklarını kaybeden 5 aileyle bir araya geldi.

Anne ve babalarla evlerinde görüşen Vali Erin, taziye dileğinde bulunarak ailelerin acısını paylaştı.

Şanlıurfa'da iki gün önce otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 genç hayatını kaybetmiş, bir genç boğulma tehlikesi geçirmişti.

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