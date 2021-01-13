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Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad'daki çalışmaları inceledi

13.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad'daki çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesini ziyaret etti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erin Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad'da sürdürülen çalışmaları inceledi.

Erin, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ile yapımı tamamlanan PTT şubesini ziyaret etti.

Daha önce mobil PTT şubesinin hizmet verdiği Tel Abyad'daki sabit şubenin hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, bölgeyle ekonomik alışverişin PTT aracılığıyla yapıldığını kaydetti.

Vali Erin, SUDKOM koordinesinde kuruluş çalışmaları tamamlanan Tel Abyad Sosyal Hizmet Merkezi ile Tüberküloz Teşhis ve Tedavi Merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tel Abyad Hastanesini ziyarette Suriyeli vatandaşlarla sohbet eden ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erin, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Vali Erin, Polis Özel Harekat Merkezinde gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısıyla, ziyaretlerini tamamladı.

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