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Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen İl İdare Kurulu toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

Merkez Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de gün boyunca kentin muhtelif yerlerini dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi ekipleri ise Açıksu Caddesi'ni köpüklü suyla yıkadı.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.

- Adıyaman

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de milli bir mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Bu mücadeleye omuz vermek için genel merkezleri tarafından alınan karara değinen Deniz, üretilen yüz koruyucu siperlerden 20 bin, koruyucu maskelerden de 30 bin olmak üzere 50 bin ürünün, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere maliyetini üstlenmek istediklerini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının korunması noktasında Memur-Sen olarak üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Deniz, "Halkımızın alınan kararlara riayet etmesi, salgının asgari kayıpla atlatılmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Toplantı

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