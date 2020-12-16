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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza

ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 112 kişiye ceza kesildi.

Şanlıurfa'da son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 26 kişiye sosyal mesafeye uymama, maske takmama ve karantina kurallarını ihlal nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde 86 kişiye kuralları ihlal nedeniyle ceza kesti. Kent genelinde 54 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine para cezası uyguladı. Toplu taşıma araçlarındaki kurallara riayet etmeyen 304 kişi de uyarıldı.

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