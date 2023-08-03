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Şanlıurfa ve Kilis'te sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinliyor

03.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Şanlıurfa ve Kilis'te etkisini sürdürdü.

Şanlıurfa ve Kilis'te sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinliyor

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte, yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki gölgelik alanları tercih etti.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin ise sıcaklar nedeniyle sakin olduğu gözlendi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise yüzlerini yıkayarak serinledi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te de bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda bazıları ise havuza girerek serinlemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Balıklıgöl park

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