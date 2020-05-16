Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek, Viranşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Birecik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Birecik ilçesindeki Karababa Mahallesi'nin tamamı ve diğer ilçelerdeki 9 bina 14 gün karantinaya alındı.

Açıklamada ayrıca Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir firmasında da karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ve üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

