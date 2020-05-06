YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da 1 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

Şanlıurfa’da 1 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da vatandaşlara korona virüs tehdidi nedeniyle 1 milyon maske dağıtıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 kadın destek merkezinde 219 kişilik Personeli 7 gün 24 saat esaslı bir şekilde günlük 60 bin Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanan malzemeler ile antibakteriyel özelliği olan maske üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.

Şanlıurfa’da vatandaşlara korona virüs tehdidi nedeniyle 1 milyon maske dağıtıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 kadın destek merkezinde 219 kişilik Personeli 7 gün 24 saat esaslı bir şekilde günlük 60 bin Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanan malzemeler ile antibakteriyel özelliği olan maske üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde Ahmet Yesevi Kadın ve Gençlik Destek Merkezinde belediye personelleri tarafından üretimi ve paketlenmesi yapılan maskeler tüm ilçelerde Beltur A.Ş’in yardımıyla kapı kapı vatandaşlara ulaştırılıyor.
Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde dağıtıma başlayan ekipler vatandaşların kapısını çalışarak 5 adet maskenin yer aldığı paketleri ücretsiz verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:18
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:25
Yatsı
20:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bizim Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Ak Parti Milletvekili Cevheri’nin Acı Günü

Ak Parti Milletvekili Cevheri’nin Acı Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.