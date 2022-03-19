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Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi

19.03.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi

Şanlıurfa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 107 hatim indirildi.

Eyyübiye İlçe Müftülüğünce tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seslendirilen ilahilerin ardından 107 Kur'an kursu öğrencisinin okuduğu 107 hatmin duası yapıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, törendeki konuşmasında, Çanakkale ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Düşmanlarla her zaman Çanakkale ruhuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tolan, bu ruhun kaybolması durumunda ülkenin bağımsızlığının tehlikeye düşeceğini ifade etti.

Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur da şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını dile getirdi.

Programın ardından müftülük görevlileri ve öğrenciler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

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