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Şanlıurfa’da 116 Kıbrıs gazisine madalya verildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 116 gaziye madalya ve berat takdim edildi.Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda düzenlenen tören, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şanlıurfa’da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 116 gaziye madalya ve berat takdim edildi.
Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda düzenlenen tören, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için yapılan dualarla devam eden törende, vefat eden gazilerin Milli Mücadele Madalyaları yakınlarına verildi.
Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 130 Kıbrıs Gazisi için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası tevcih töreninde bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Kıbrıs Barış Harekatından, Barış Pınarı Harekatına kadar olan süreçte, millet olarak karşı karşıya kaldığımız durumların analizini yaptı.
Sınırımıza kadar dayanan tehlikeleri bertaraf etmek için birlik ve beraberlikten taviz verilmeden, sımsıkı devlete tutunmamız gerektiğine dikkat çeken Vali Erin, “Bu zalimlere karşı ancak Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğumuz ruhla mücadele ederek üstesinden gelebiliriz. Bunu tekrar başarabiliriz. Atalarımızın, dedelerimizin kahramanlığına, fedakarlığına o zaman layık olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Vali Erin, gazilerimizden ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diledi.
Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ise, Milli Mücadele Madalyası gelen gazilerin büyük kısmının, hava muhalefeti nedeniyle törene katılamadığını belirtti. Milli Mücadele Madalyası ile onurlanmayı 46 yıldır beklediklerini kaydeden Aslan, “Yine de devletimize küsmedik, gönül koymadık. Bu madalyaları bugün almaktan onur ve şeref duyuyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Şanlıurfalı Kıbrıs Gazilerinin madalyaları Vali Erin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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