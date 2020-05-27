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Şanlıurfa’da 13 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.05.2020 21:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 13 bina karantinaya alındı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 13 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinde 6, Eyyübiye ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde birer bina karantinaya alındı.
Öte yandan Şanlıurfa´nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Bakırtaş Mahallesi ile ilçedeki bir bina ve Siverek ilçesinde bir binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.

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