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Şanlıurfa'da 156 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 156 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 156 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 53, Karaköprü'de 49, Eyyübiye'de 16, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Siverek'te 5, Suruç'ta 7, Viranşehir'de 4 ve Hilvan'da 2 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 57 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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