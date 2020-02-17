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Şanlıurfa’da 17 Şubat şehitleri unutulmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde 17 Şubat 2017 Tarihinde Hakim ve Savcılar lojmanına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Bekçi İbrahim Kete ve 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak için anma programı düzenlendi.Anma programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa Jandarma Komutanı kıdemli albay Eyyüp Sabri Kirişçi,İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz , AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Bombalı saldırıda eşi ile birlikte yaralanan Viranşehir Eski Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, şehit aileleri ve yakınları, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gaziler, kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.Anma programı, Şehit İbrahim Kete’nin Karatepe Kırsal Mahallesinde bulunan kabrinin ziyareti ile başladı.

Şanlıurfa’da 17 Şubat şehitleri unutulmadı

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde 17 Şubat 2017 Tarihinde Hakim ve Savcılar lojmanına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Bekçi İbrahim Kete ve 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak için anma programı düzenlendi.
Anma programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa Jandarma Komutanı kıdemli albay Eyyüp Sabri Kirişçi,İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz , AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Bombalı saldırıda eşi ile birlikte yaralanan Viranşehir Eski Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, şehit aileleri ve yakınları, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gaziler, kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.
Anma programı, Şehit İbrahim Kete’nin Karatepe Kırsal Mahallesinde bulunan kabrinin ziyareti ile başladı. Kabri başında anılan Şehit Kete İçin dualar okundu. Kabir ziyaretinin ardından Viranşehir Adalet Sarayında İki şehit için açılan ve resimlerinin bulunduğu köşeye protokol üyeleri tarafından karanfiller bırakıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz, 3 yıl önce yaşanan bombalı terör saldırısını şiddet ne nefretle kınadığını belirterek, şehitleri rahmet ne minnetle andığını söyledi.
Programın ardından, 17 Şubat Şehitleri için Yenişehir Mahallesinde bulunan Tepret Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Yaklaşık 4 saat süren Anma programı verilen yemeğin ardından son buldu.

Şanlıurfa’da 17 Şubat şehitleri unutulmadı

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Sabah
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Öğle
12:44
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Gönül Şifa Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Umut Ateş Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
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