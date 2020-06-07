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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.06.2020 23:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Birecik'in Bentbahçe Mahallesi, Hilvan'ın Korgun Mahallesi, Siverek ilçesi Erbey Mahallesi'ndeki Deveboynu ve Geçit sokakları, Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ise 1'er binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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