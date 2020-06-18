YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.06.2020 22:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Siverek ilçesi Karabahçe Mahallesi ile Ceylanpınar İlçesi Yüksektepe Mahallesi'nin tamamı, Eyyübiye'de 3, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 5, Viranşehir'de 9, Ceylanpınar'da 1, Suruç'ta 2 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Bireçik ve Viranşehir ilçelerindeki 1 unlu mamulleri ile 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

Konya Valisi Özkan göreve başladı

Konya Valisi Özkan göreve başladı

Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Edremit’te anlamlı ziyaret

Edremit’te anlamlı ziyaret

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:33

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Bozanoğlu Eczanesi
Merkez
Ferit Acemoğlu - 18.06.2020 Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Necip Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tarım işçilerine gıda paketi

Tarım işçilerine gıda paketi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.