Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı.
Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki bir hastanın yakını A.A, henüz öğrenilemeyen bir nedenle sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç ile tartıştı. A.A, 2 sağlık çalışanını darbetti.
Olay hastane polisi ve çevredekilerin yardımıyla yatıştırıldı.
A.A, polis tarafından gözaltına alındı.
Sağlık çalışanları A.A'dan şikayetçi oldu.
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