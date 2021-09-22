YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 210 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da 210 sikke ele geçirildi

22.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 210 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kırsaldaki bir evde tarihi eser bulunduğu belirlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi.

Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorumKafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum
Urartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcıUrartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandıŞanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:23
İkindi
15:49
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Kumuk Eczanesi
Haliliye
Yeni Piazza Eczanesi
Haliliye
Karakeçi Eczanesi
Eyyubiye
Necip Eczanesi
Karakopru
Nur Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.