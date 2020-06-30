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Şanlıurfa’da 23 bin kişiye 29 milyon lira ceza kesildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye’de korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında Şanlıurfa İli genelinde denetim ve kontrollerini sürdüren kolluk kuvvetleri ve diğer denetim ekipleri, 28 Haziran 2020 tarihine kadar 23 bin 790 kişiye toplam 29 milyon 534 bin 566 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.Korona virüs salgınını önlemeye yönelik hükumetin aldığı tedbir uygulamalarının kararlılıkla uygulandığı Şanlıurfa’da, 324 kişiye 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, 9 bin 378 kişiye 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, 5 bin 15 kişiye genel sokağa çıkma kısıtlaması, 257 kronik hastaya sokağa çıkma yasağı ihlali, 4 bin 816 kişiye maske takmama, 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ihlali, 256 düğün, taziye, piknik, asker uğurlama gibi toplu etkinlik, 16 kaçak dezenfektan veya kolonya üretimi, 2 yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymaması, 45 karantinadan kaçış, 25 evde karantina ihlali, 28 kumar oynatma, 59 yasaklı iş yeri, 2 toplu ibadet, 9 yemek tesislerinde masaya servis yapılması, 217 izinsiz seyahat ve 38 market yasağını ihlal tespit edildi.Korona virüs salgınını önlemeye yönelik çeşitli iş yerleri, fırın, pastahane, kasap, market, bakkal, şarküteri gibi gıda üretim tesislerinde hijyen ve fiyat denetimlerinin de aralıksız sürdürüldüğü Şanlıurfa’da, 28 Haziran 2020 tarihine kadar 170 bin 540 noktada denetim yapılarak 743 işletmeye toplam 683 bin 816 Türk Lirası para cezası uygulandı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol Birimi, Büyükşehir Belediye Zabıtası, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 141 bin 93 hijyen, 29 bin 447 fiyat denetimi yapıldı.Maskesiz sokağa çıkma yasağına 900 Türk Lirası para cezası uygulamasının başladığı 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren il genelinde 943 kişiye toplam 848 bin 700 Türk Lirası ceza yazıldı.

Türkiye’de korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında Şanlıurfa İli genelinde denetim ve kontrollerini sürdüren kolluk kuvvetleri ve diğer denetim ekipleri, 28 Haziran 2020 tarihine kadar 23 bin 790 kişiye toplam 29 milyon 534 bin 566 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.
Korona virüs salgınını önlemeye yönelik hükumetin aldığı tedbir uygulamalarının kararlılıkla uygulandığı Şanlıurfa’da, 324 kişiye 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, 9 bin 378 kişiye 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, 5 bin 15 kişiye genel sokağa çıkma kısıtlaması, 257 kronik hastaya sokağa çıkma yasağı ihlali, 4 bin 816 kişiye maske takmama, 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ihlali, 256 düğün, taziye, piknik, asker uğurlama gibi toplu etkinlik, 16 kaçak dezenfektan veya kolonya üretimi, 2 yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymaması, 45 karantinadan kaçış, 25 evde karantina ihlali, 28 kumar oynatma, 59 yasaklı iş yeri, 2 toplu ibadet, 9 yemek tesislerinde masaya servis yapılması, 217 izinsiz seyahat ve 38 market yasağını ihlal tespit edildi.
Korona virüs salgınını önlemeye yönelik çeşitli iş yerleri, fırın, pastahane, kasap, market, bakkal, şarküteri gibi gıda üretim tesislerinde hijyen ve fiyat denetimlerinin de aralıksız sürdürüldüğü Şanlıurfa’da, 28 Haziran 2020 tarihine kadar 170 bin 540 noktada denetim yapılarak 743 işletmeye toplam 683 bin 816 Türk Lirası para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol Birimi, Büyükşehir Belediye Zabıtası, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 141 bin 93 hijyen, 29 bin 447 fiyat denetimi yapıldı.
Maskesiz sokağa çıkma yasağına 900 Türk Lirası para cezası uygulamasının başladığı 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren il genelinde 943 kişiye toplam 848 bin 700 Türk Lirası ceza yazıldı.

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Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
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