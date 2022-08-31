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Şanlıurfa'da 23 kilogram esrar ele geçirildi

31.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 23 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da 23 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 23 kilogram esrar ile 1086 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 23 kilogram esrar ile 1086 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şanlıurfa'da 23 kilogram esrar ele geçirildi

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esrar Şanlıurfa Viranşehir uyuşturucu operasyon

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