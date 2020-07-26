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Şanlıurfa’da 277 ev daha karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 277 ev daha korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa’da 277 ev daha korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Son kararla birlikte iki günde karantinaya alınan ev sayısı 584’e çıktı.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu düne ait karantina kararlarını yayımladı. Kararda dün itibariyle 277 evin karantinaya alındığı açıklandı. Kurulun dün yayımladığı kararda ise önceki gün 307 evin karantinaya alındığı duyurulmuştu. Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik İlçesinde 36, Bozova İlçesinde 1, Ceylanpınar İlçesinde 12, Eyyübiye İlçesinde 39, Halfeti İlçesinde 1, Haliliye İlçesinde 62, Harran İlçesinde 2, Hilvan İlçesinde 5, Karaköprü İlçesinde 90, Siverek İlçesinde 4, Suruç İlçesinde 12 ve Viranşehir İlçesinde 13 olmak üzere toplam 277 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Birecik İlçesinde 9, Bozova İlçesinde 3, Ceylanpınar İlçesinde 6, Eyyübiye İlçesinde 14, Haliliye İlçesinde 49, Karaköprü İlçesinde 44, Suruç İlçesinde 7 ve Viranşehir İlçesinde 13 olmak üzere toplam 145 farklı adreste ise karantina uygulaması sona erdirildi.

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