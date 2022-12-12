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Şanlıurfa'da 28 koyunu çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

12.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 28 koyunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yarpuz Mahallesi'nde ikamet eden A.A, ahırında bulunan 28 koyununun çalınması üzerine jandarmaya müracaatta bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada çalınan koyunların olay yerinin yaklaşık 20 kilometre uzağındaki Kemerli Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekipler, mahalleye düzenledikleri operasyonda, söz konusu hayvanları otlatılırken buldu, 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Çalınan hayvanlar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

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Şanlıurfa Viranşehir hırsızlık

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