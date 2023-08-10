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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

10.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Murat Kaya'nın (34) kullandığı 33 NRR 84 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Özcan (34) idaresindeki 21 VG 118 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 APP 900 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Doğukan (27) ve Recep Karaaslan (26) olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Süleyman (34), Haşiya (33), Mariye (16), Ahmet Ebrar (12), Rana (3), Hacera (39), Sara (10), Havva (12), Hasiye (3), Belkız (13) ve Meryem Erma Özcan (6) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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