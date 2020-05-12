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Şanlıurfa’da 3 bin aileye gıda kolisi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen online alışveriş sitesi tarafından başlatılan Ramazan Dayanışma Seferberliği kapsamında Şanlıurfa’ya gönderilen 3 bin gıda kolisi, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Şanlıurfa Valiliği tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.Şanlıurfa’ya gelen 3 bin gıda kolisinden 723’ü Karaköprü, 277’si Suruç, bini Haliliye, 500’ü Ceylanpınar, 200’ü Akçakale, 300’ü de Bozova ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ailelere teslim edildi.

Şanlıurfa’da 3 bin aileye gıda kolisi

Türkiye’nin önde gelen online alışveriş sitesi tarafından başlatılan Ramazan Dayanışma Seferberliği kapsamında Şanlıurfa’ya gönderilen 3 bin gıda kolisi, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Şanlıurfa Valiliği tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Şanlıurfa’ya gelen 3 bin gıda kolisinden 723’ü Karaköprü, 277’si Suruç, bini Haliliye, 500’ü Ceylanpınar, 200’ü Akçakale, 300’ü de Bozova ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ailelere teslim edildi. Online alışveriş sitesinin sosyal sorumluluk anlayışı ile başlattığı kampanyada, müşterilerin satın alarak bağışladığı paketler, kampanyaya ücretsiz sevkıyat desteği veren kargolar aracılığıyla illere ulaştırılıyor. Kampanyadan hiçbir kazanç elde etmeyen şirket, dağıtımları ise tamamen İçişleri Bakanlığı koordinesinde Valilik ve Kaymakamlıklara bırakıyor.
Ramazan Dayanışma Seferberliği ile Türkiye çapında 45 bin gıda kolisi dağıtımına başladığı ve aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 21 ilde dağıtımların tamamlandığı öğrenildi.

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