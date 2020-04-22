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Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.04.2020 21:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı, 2 binadaki karantina ise kaldırıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Haliliye ilçesinin Süleymaniye ve Sırrın Mahalleleri ile Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 3 binada, 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Birecik ve Siverek ilçesindeki iki binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi.

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Karantina Şanlıurfa tedbir

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