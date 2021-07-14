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  4. Şanlıurfa'da 3 dilde Kovid-19 aşısı için çağrı yapılıyor

Şanlıurfa'da 3 dilde Kovid-19 aşısı için çağrı yapılıyor

14.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siverek İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen: - "Aşı için randevu alınması gerekmiyor, biz müdürlük olarak aşıyı vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan mobil aşı ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü aşı çalışmaları kapsamında oluşturulan mobil aşı ekipleri, özellikle ilçeye gelemeyen kırsal bölgelerdeki vatandaşlara yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kırsal mahalleleri gezen sağlık ekipleri, ev ziyaretlerinin yanında Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunuyor.

- "42 mobil ekiple aşılama çalışmaları sürüyor"

Siverek İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen, AA muhabirine, kent merkezindeki aşılama noktalarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların aşılanması amacıyla mobil ekiplerin kırsal bölgelerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en büyük faktörün aşı olduğunu belirten Güzen, şöyle konuştu:

"Aşı için randevu alınması gerekmiyor, biz müdürlük olarak aşıyı vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Mobil ekiplerimiz bugün itibarıyla tüm kırsal mahalleleri gezerek vatandaşlarımızı bilgilendirdi ve aşı olmak isteyen herkesin aşıları tamamlandı. Vatandaşlardan özellikle ricamız mutlaka aşı olmalarıdır. Çünkü geçmiş dönemde ciddi manada hem sağlık hem de can kayıpları yaşadık. Bundan sonraki süreçte aynı sıkıntıları yaşamamak adına en büyük silahımız olan aşıyı tekraren tüm vatandaşlarımıza öneriyoruz."

Güzen, bir günde yaklaşık 59 kırsal mahallede 42 ekiple aşılama çalışması yürüttüklerini ve kent merkezinde ise iş kaybının önlenmesi amacıyla farklı alanlarda mobil ekiplerin görev yaptığını dile getirdi.

Eskihan Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ortakaya ise sağlık ekiplerinin mahalleye gelişiyle aşısını olduğunu belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

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