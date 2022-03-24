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Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında

24.03.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kazalar güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

Sinan Çağrıtekin'in kullandığı 46 AES 591 plakalı otomobil, Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hacire (5) ve Havva Kaya kardeşlere (7) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı kardeşler Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Ayvanat Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun kenarında yürüyen Özkan İrgin'e çarptı.

İrgin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kaza da bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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