YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, , Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 60.

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, , Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 60. kilometresinde çarpıştı. Berat Karan’ın kullandığı 06 DP 6082 plakalı otomobil, Ömer Çoşkunlar yönetimindeki 34 JH 4636 plakalı otomobil ve Bünyamin Coşkunlar idaresindeki 06 MZF 42 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Berat Karan (23) ile Kasım (30), Rukiye (32), Mehmet Emin (37), Esra Betül (29) ile Meryem Sultan Coşkunlar ve Zeliha Karakuş (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:39
İkindi
16:00
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Akıncı Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Mustafa Gömük Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

Şanlıurfa’da ekiplerin kar nöbeti devam ediyor

Şanlıurfa’da ekiplerin kar nöbeti devam ediyor

Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.