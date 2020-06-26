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Şanlıurfa'da 31 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 31 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valiliğin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 5, Karaköprü'de 4, Siverek'te 4, Viranşehir'de 9, Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç'ta ise birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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