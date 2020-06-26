Şanlıurfa’da 31 yer karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 31 yeni noktada korona virüs tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatılırken 22 noktada ise karantina uygulamasına son verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni karalarla bazı bölgelerde korona virüs nedeniyle yeni karantina uygulaması başlattı. Kurulun kararında, Haliliye İlçesinde 6, Eyyübiye İlçesinde 5, Karaköprü İlçesinde 4, Siverek İlçesinde 4, Viranşehir İlçesinde 9, Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde ise birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karaköprü İlçesinde 7, Haliliye İlçesinde 7, Eyyübiye İlçesinde 3, Birecik İlçesinde 2, Siverek, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde ise birer adres olmak üzere 22 noktada ise karantinanın sonlandırılmasına karar verildi.



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