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Şanlıurfa'da 48 yıldır aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı

22.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 48 yıldır aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 48 yıldır aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı.

Harran ilçesi Uzunyol Mahallesi'nde Başak ile Damar aileleri arasında sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın ardından başlayan ve 6 kişinin öldürülmesiyle süren husumet, barış yemeğiyle sona erdi.

Bölgedeki bazı kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aileler, kent merkezindeki restoranda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Vali Abdullah Erin, yemekte yaptığı konuşmada, barışın sağlanmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Kan davalarının ve husumetlerin şehrin kaderi olmadığını ifade eden Erin, "Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Her şeye rağmen Allah, barışı emrediyor. Bu barışı kabul edip olgunluk gösteren iki aile üyelerini tebrik ediyorum, ebediyen kardeş kalsınlar." diye konuştu.

Barış yemeğine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri de katıldı.

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