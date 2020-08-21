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Şanlıurfa’da 484 ekip tedbirleri denetledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla, Şanlıurfa genelinde bin 868 personelden oluşan 484 ekip, denetim faaliyetlerini sürdürüyor.Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği tüm ilçelerde, Kaymakamlıkların organize ettiği 275’i araçlı olmak üzere 318 denetim ekibi, 20 Ağustos 2020 günü 3 bin 508 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da 484 ekip tedbirleri denetledi

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla, Şanlıurfa genelinde bin 868 personelden oluşan 484 ekip, denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği tüm ilçelerde, Kaymakamlıkların organize ettiği 275’i araçlı olmak üzere 318 denetim ekibi, 20 Ağustos 2020 günü 3 bin 508 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 38 iş yeri ve 89 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 81 bin TL tutarında idari para cezası kesti.
Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 232 kişiye 283 bin 50 TL para cezasının kaydedildiği il genelinde, 166 ekip ve 586 personelin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı ve temas tespit edilerek evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 9 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL para cezası yazıldı.
Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 448 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Şanlıurfa’da 484 ekip tedbirleri denetledi

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