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Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA AA
12.02.2024 14:31 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 BM 473, 63 AGG 663, 34 BMF 839, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Şanlıurfa yaralı zincirleme kaza

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