Şanlıurfa'da 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da, iki araçta 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kent girişinde durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada, 5 kilo 650 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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